- Sull'ipotesi di un "rimpastino" e di un Conte ter Italia viva precisa: "Non abbiamo chiesto posti in più, ma risposte a proposte che abbiamo avanzato. Su questo si misura anche la nostra credibilità". Lo precisa Teresa Bellanova, capo delegazione Iv e ministra per le Politiche agricole a "Ore 14" su Rai2. "Se le nostre idee non servono devono trovarsi i responsabili e devono fare altre scelte", ha aggiunto. (Rin)