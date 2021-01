© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo tutto il testo del Recovery prima di andare in Consiglio dei ministri. Purtroppo c'è una campagna acquisti in corso, ne siamo consapevoli". Lo ha detto Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva e ministra per le Politiche agricole a "Ore 14" su Rai2. (Rin)