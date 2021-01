Regno Unito: Covid, sindaco di Londra dichiara stato di emergenza dopo aumento esponenziale casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato lo stato di emergenza per la capitale britannica a seguito dell'esponenziale aumento negli ultimi giorni del numero di casi di Covid-19. Il tasso di infetti da Sars-Cov-2 ha infatti raggiunto i 1.000 contagiati ogni 100 mila abitanti, l'1 per cento stimato della popolazione londinese. Lo stato di emergenza a Londra era stato dichiarato in tempi recenti solo in seguito al devastante incendio della Grenfell Tower nel 2017, e all'attacco terroristico presso il London Bridge nel 2019. Al momento sono oltre 7 mila i ricoverati negli ospedali londinesi infetti da Covid-19, il ché implica un aumento del 35 per cento rispetto ai ricoveri nella prima pandemia, secondo quanto ha affermato il sindaco Khan. Il sindaco ha inoltre riferito che il servizio ambulanze londinese starebbe prendendo circa 8 mila chiamate al giorno, un aumento di 2.500 rispetto alle 5.500 di un "tipico" giorno impegnativo. Allo stesso tempo, i vigili del fuoco di Londra hanno fatto sapere che oltre 100 di loro sono stati assegnati a guidare ambulanze nella capitale, per aiutare con l'enormemente accresciuta domanda degli interventi di emergenza.(Rel)