Albania-Ue: ministra Esteri Xhacka a colloquio con ambasciatore Soreca

- La ministra degli Esteri albanese Olta Xhacka ha incontrato oggi l'ambasciatore dell'Unione europea a Tirana Luigi Soreca, con il quale ha avuto "uno scambio di visioni costruttivo". Al termine dell'incontro, Xhacka ha ribadito che l'adesione all'Ue sarà sempre il più importante obiettivo strategico per l'Albania e che tutte le risorse sono in campo per l'avvio effettivo dei negoziati con la prima conferenza intergovernativa. (Alt)