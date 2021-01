Lazio: controlli Polfer nel periodo natalizio, tre arresti e un cagnolino ritrovato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le operazioni svolte, nel pomeriggio del 23 dicembre i poliziotti del Posto Polfer di Colleferro, in collaborazione con il personale del locale commissariato, hanno arrestato un’italiana di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'atto del controllo è stata trovata in possesso di oltre 20 dosi di cocaina confezionata e nascosta nel marsupio, pronta per essere spacciata. Anche i controlli estesi all'abitazione hanno portato al rinvenimento di altra droga con tutto il necessario per il taglio ed il confezionamento, più la somma di circa mille euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio. Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, un georgiano di 43 anni è stato arrestato dagli agenti della Sottosezione Polfer di Roma Tiburtina per inottemperanza al divieto di ritorno in Italia a seguito dell'allontanamento dal territorio nazionale emesso l'anno scorso dalla Questura di Roma. Lo straniero, processato per direttissima, è stato condannato a cinque mesi di reclusione. (segue) (Rer)