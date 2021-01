Congo-Kinshasa: Tshisekedi grazia condannati per assassinio del padre di Kabila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha concesso la grazia presidenziale a 22 detenuti condannati per l'assassinio dell'ex presidente Laurent-Desiré Kabila, padre del suo predecessore Joseph. La grazia, riferisce "Rfi", è stata accordata oggi dopo che sabato scorso, 2 gennaio, il capo dello Stato ha accordato la stessa misura ai due principali sospettati dell'omicidio - commesso il 16 gennaio 2011 nell'ufficio presidenziale -, ossia il colonnello Eddy Kapend e l'ex capo dell'intelligence nazionale, Georges Leta. "Accade così che Eddy Kapend e alcuni dei suoi coimputati beneficino della grazia presidenziale del 31 dicembre 2020, che è una misura di portata generale con un carattere impersonale", ha dichiarato ai giornalisti Giscard Kusema, vicedirettore dell'ufficio stampa presidenziale, spiegando che Tshisekedi ha deciso di commutare in ergastolo la condanna a morte pronunciata a giugno dalla Corte che li ha processati, con la specifica di rilasciare i condannati che hanno già scontato 20 anni di carcere. La grazia cade dopo che lo scorso 6 dicembre il presidente Tshisekedi ha sciolto la coalizione che riuniva i propri sostenitori (riuniti nella formazione Cap pour le changement, Cach) a quelli di Kabila (Fronte comune per il Congo, Fcc), questi ultimi detentori di una netta maggioranza parlamentare anche dopo l'accordo di governo concluso nel 2019. Oggi il capo dello Stato ha affidato al senatore Modeste Bahati, già alleato di Kabila, il compito di individuare una nuova coalizione di maggioranza in parlamento.(Res)