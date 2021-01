Emilia-Romagna: nasce l'associazione degli Its, giovedì la conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce l’Associazione della Scuola Politecnica Its dell’Emilia-Romagna, che unisce le sette fondazioni degli Its - Istruzione Tecnica Superiore – operanti in regione e che ogni anno realizzano 27 corsi biennali e coinvolgono 1.200 studenti. Le novità rappresentate dal nuovo strumento associativo per questo segmento formativo, post diploma ma non universitario, impegnato nei settori della meccatronica, informatica e digitale, biomedicale, logistica, alimentare, turismo e benessere, efficienza energetica nell’edilizia, saranno presentate dall’assessore alla Formazione e al Lavoro Vincenzo Colla in conferenza stampa giovedì 14 gennaio, alle ore 14. Saranno presenti i rappresentanti delle Fondazioni. (Ren)