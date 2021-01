Spagna: sindacato lavoratori chiede proroga automatica cassa integrazione fino a termine pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga della cassa integrazione straordinaria dovrebbe avvenire in modo automatico fino al termine della pandemia del coronavirus. Lo ha affermato il segretario dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt), Pepe Alvarez, a margine dell'incontro di oggi con il governo e le associazioni di categoria per discutere proprio l'estensione dell'Erte oltre la scadenza prevista per il 31 gennaio prossimo. "Diamo stabilità alle aziende, ai lavoratori che sono in Erte, diamo loro la tranquillità e risolviamo questo problema in modo importante", ha aggiunto Alvarez spiegando che questo strumento ha permesso di salvare oltre 2,2 milioni di posti di lavoro che altrimenti sarebbero andati perduti. In merito alla richiesta del presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, di consentire alle aziende i licenziamenti senza l'obbligo di restituzione delle esenzioni Erte alla previdenza sociale, Alvarez ha commentato che "in nessun caso accetterà che la garanzia di sei mesi di lavoro non venga mantenuta". (Spm)