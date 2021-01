Terrorismo: Tunisia, arrestato membro di Al-Qaeda nel Magreb islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tunisine hanno arrestato un esponente di spicco del gruppo terroristico Al-Qaeda nel Magreb islamico (Aqmi). Lo ha annunciato il ministero dell’Interno, secondo cui l’uomo stava pianificando attacchi terroristici in Tunisia, in coordinamento con il gruppo Okba Ibn Nafaa. In base alle prime informazioni, il terrorista sarebbe entrato in contatto con membri di Al-Qaeda presenti in altri Paesi. In occasione dell’arresto, è stato sequestrato un Kalashnikov ed è stata smantellata una rete di sostegno ai terroristi. Il pubblico ministero del Centro giudiziario per la lotta al terrorismo ha messo in custodia cautelare cinque persone sospettate di reati terroristici.(Tut)