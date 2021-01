Speciale difesa: Germania, ministra Difesa respinge richieste per tagli alle spese militari contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha respinto le richieste per la riduzione delle spese militari al fine di far fronte alla crisi del coronavirus. “Quando parliamo di grandi progetti per gli armamenti, parliamo anche di politica industriale nazionale”, ha dichiarato Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ministra della Difesa tedesca ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, non ha senso che lo scorso anno abbiamo cercato di stabilizzare l'economia con grandi misure di stimolo e ritiriamo ordini in cui lo Stato è esso stesso un cliente, ad esempio nel settore degli armamenti”. In questo modo, ha avvertito Kramp-Karrenbauer, “contribuiamo a mettere a repentaglio posti di lavoro”. (Geb)