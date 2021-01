Speciale difesa: Germania, ministra Difesa, istituire Consiglio di sicurezza federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come lezione appresa dalla crisi del coronavirus, la Germania dovrebbe istituire un Consiglio di sicurezza federale, quale centrale per la gestione delle crisi. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenabauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). “Abbiamo bisogno di una sede in cui poter riunire le organizzazioni e le autorità, dove redigere rapporti congiunti sulla situazione, dove poter coordinare le cose”, ha dichiarato Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ministra della Difesa tedesca ha aggiunto: “Penso che il coronavirus abbia dimostrato come un Consiglio di sicurezza federale possa essere un posto del genere”. (Geb)