Lombardia: Antonio Rossi assume delega allo Sport, grazie al presidente Fontana per rinnovata fiducia

- "Un incarico importante di cui sono onorato e determinato nel continuare a portarlo avanti, ringrazio per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi dall'Assessore Martina Cambiaghi, con la quale ho avuto fin dall'inizio di questo mandato una proficua collaborazione per la gestione della nostra attività amministrativa" commenta Antonio Rossi dopo la ricomposizione della Giunta regionale lombarda di cui sarà sottosegretario allo Sport, Olimpiadi e Grandi Eventi. "Continuerò nella direzione da Lei intrapresa, credendo fortemente che i Giochi Olimpici siano un'opportunità per far crescere lo sport Lombardo e i suoi valori. Voglio infine ringraziare il presidente Fontana per la rinnovata fiducia e sono certo che con la squadra di Lombardia Ideale, renderemo sempre più grande lo Sport Lombardo dimenticandoci presto i danni del Covid". "Sia in qualità di capogruppo in Consiglio regionale che a nome di tutto il coordinamento regionale di Lombardia Ideale esprimo soddisfazione per il potenziamento delle deleghe in capo al sottosegretario alle Olimpiadi Antonio Rossi che, da ora, assumerà anche la delega allo sport." – dichiara Giacomo Cosentino e prosegue – "Antonio ha fatto un grande lavoro, accanto al nostro presidente Attilio Fontana, per l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 e tutta l'attività che ne consegue ma senza mai dimenticarsi del territorio, tant'è che qualche mese fa – alle elezioni comunali di Lecco - è stato il più votato nella lista Lecco Ideale – Ciresa sindaco dove tutt'ora ricopre la carica di consigliere comunale ed è coordinatore del nostro movimento. Siamo certi che saprà continuare l'ottimo lavoro dall'assessorato allo Sport svolto in questi anni, rendendo concreti gli obiettivi e i valori sociali ed economici del mondo sportivo lombardo, dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria, e noi saremo al suo fianco." "Un ringraziamento al governatore Fontana e a Matteo Salvini che hanno fatto un lavoro straordinario per rinforzare la squadra di governo regionale, senza dare spazio a litigi e giochi di potere ma concentrandosi solo a lavorare per far tornare a correre la Lombardia”. Conclude Cosentino .(Com)