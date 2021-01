Lombardia: Cgil Cisl e Uil, auspichiamo che rimpasto di giunta sia cambio di passo e salto di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salutiamo con attenzione il rimpasto della Giunta regionale e ci auguriamo che ci sia, da subito, maggiore attenzione al confronto con le organizzazioni sindacali, a partire dalle proposte che sono state elaborate in materia di sanità, lavoro, trasporti e casa” questo il commento da parte dei segretari generali Cgil Cisl Uil della Lombardia in un comunicato stampa unitario. “Nelle prossime ore chiederemo ai nuovi assessori un incontro per illustrare loro le nostre proposte, così come rinnoveremo la richiesta di incontro al Presidente sulla nostra piattaforma, finora senza riscontro. E' nostra intenzione, altresì, proseguire il confronto con i Gruppi Consiliari e le Commissioni del Consiglio regionale, già avviato proficuamente nel mese di dicembre scorso. Auspichiamo che il rimpasto di Giunta possa rappresentare quel cambio di passo e salto di qualità nei contenuti e nelle scelte che da tempo auspichiamo” si legge nel comunicato (Com)