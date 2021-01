Cipro: Covid, nuova serrata a partire dal 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Cipro introdurranno una nuova serrata a livello nazionale per contrastare la pandemia da coronavirus a partire dal 10 gennaio. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Nicosia, Constantinos Ioannou, nel corso di una conferenza stampa chiarendo che le nuove misure saranno valide per tre settimane. Ioannou ha detto che la situazione negli ospedali del Paese è "allarmante" aggiungendo che resterà in vigore il coprifuoco dalle 21 alle 5 e che tutte le riunioni in spazi pubblici e privati saranno proibite. Le attività come parrucchieri, saloni di bellezza e grandi magazzini chiuderanno fino al 31 gennaio, ha spiegato il ministro. I cittadini potranno uscire di casa solo due volte al giorno per motivi specifici come l'acquisto di generi alimentari o medicinali e l'esercizio fisico. La didattica a distanza sarà reintrodotta nelle scuole, attualmente chiuse per le vacanze di Natale e Capodanno mentre gli asili rimarranno aperti Cipro ha registrato un aumento dei casi nell'ultimo mese con una media di 300 al giorno. (Gra)