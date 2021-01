© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricevuto più dati dalla società, l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) si aspetta che Astra Zeneca presenti la settimana prossima la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il suo vaccino anti Covid. Con una possibile conclusione entro la fine gennaio, sebbene questo dipenderà dalla valutazione. Lo ha comunicato l'Ema. (Beb)