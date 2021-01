Polonia: ministro Istruzione, alcuni insegnanti saranno vaccinati in primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche insegnati tra gli anziani e alcuni di loro saranno vaccinati nel primo trimestre del 2021, ma prima verranno privilegiati coloro che ne hanno più bisogno. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e della scienza, Przemyslaw Czarnek, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "Tvp 1". Il ministro ha aggiunto per le quantità di vaccino ottenute dall'UE verranno vaccinate 3 milioni di persone nel primo trimestre partendo da coloro che sono più esposti ai rischi, e tra loro "ci sono anche insegnati e accademici". Non vi è nessuna controversia del governo a riguardo, ha aggiunto il ministro. Czarnek ha anche rassicurato sul fatto che tutto è pronto per le proceudre e squadre di vaccinazione sono presenti in tutta la Polonia: il problema resta il numero di dosi disponibili, che il governo sta tentando di aumentare il più possibile. (Vap)