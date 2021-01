Governo: Di Maio, lavoriamo a patto insieme a premier Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo Governo deve andare avanti, il Paese non può rischiare di cadere nell'immobilismo, non sono accettabili giochi di palazzo, ma serve trasparenza. Lo ha dichiarato in un messaggio sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Lavoriamo tutti a un patto di governo più articolato che dia certezze sui temi ad ogni forza politica, ma insieme a Giuseppe Conte che va rispettato e sostenuto”, ha dichiarato il ministro. “Se dobbiamo discutere di qualcosa non discutiamo di poltrone ma di temi. Se la direzione è quella di individuare un percorso che porti a una maggiore efficienza e concretezza ben venga”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. “Il Movimento cinque stelle è la prima forza in Parlamento e deve farsi valere di più, proponendo ai nostri partner un nuovo patto per l'Italia anche con le riforme costituzionali e nuovi strumenti per sostenere famiglie, imprese e lavoratori, soprattutto autonomi, che sono quelli ad aver subito il colpo più grande dalla crisi”, ha proseguito Di Maio. “Non possiamo rischiare di perdere i soldi del recovery plan, perché significherebbe dare il colpo di grazia alla nostra economia. Lavoriamo per gli italiani. Punto”, ha concluso.(Res)