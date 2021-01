Due ex ministri e un ex sottosegretario in campo per il governo della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermate molte delle indiscrezioni sui nomi della nuova giunta di Palazzo Lombardia. L'ex assessore al welfare Giulio Gallera viene sostituito da Letizia Moratti, che oltre al ruolo di assessore alla sanità ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento" ha affermato Fontana. Il governatore ha ringraziato i tre assessori che lasciano la giunta: Silvia Piani, Martina Cambiaghi e appunto Giulio Gallera: "Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in questi tre anni che hanno messo a disposizione il loro impegno e la loro capacità, hanno dimostrato una grande voglia di fare". Confermata anche l'indiscrezione sul nome di Alessandra Locatelli che diventa ufficialmente assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità.Fabrizio Sala, da vicepresidente diventa assessore all'istruzione, all'università, ricerca, innovazione e semplificazione, Melania Rizzoli mantiene invece le deleghe al lavoro e formazione. L'assessore allo sviluppo economico diventa Guido Guidesi, mentre Alessandro Mattinzoli, che ricopriva il ruolo precedentemente, diventa assessore a casa e housing sociale. Cambio di deleghe anche per Stefano Bolognini che diventa assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione. Il resto della giunta rimane invariata: Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura, Fabio Rolfi all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Raffaele Cattaneo assessore all'ambiente e clima, Davide Carlo Caparini, assessore al bilancio e finanza, Massimo Sertori, enti locali, montagna e piccoli comuni, Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Lara Magoni, assessore al turismo, marketing territoriale e moda, e Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza. Come sottosegretari, Marco Alparone, Fabrizio Turba, che curerà i rapporti con il consiglio regionale, Antonio Rossi a sport, olimpiadi e Grandi Eventi, e Alan Rizzi, ai rapporti con le delegazioni internazionali."Il lavoro di questa settimana molto intensa è stato dedicato all'ascolto di idee, di progetti, di critiche, quando è necessario ascoltarle, per assumere nuove e importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra regione - ha detto Fontana - ci siamo concentrati per mettere delle nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione, soprattutto per farla ricominciare a correre con la stessa forza con cui aveva corso negli scorsi anni. Il punto di riferimento è la ripartenza della Lombardia che deve essere la Regione che contribuisce a trainare il sistema paese. La Lombardia è troppo importante per il sistema paese". Il governatore alla fine della conferenza stampa ha aggiunto che domani ci sarà una conferenza stampa dove sarà presente tutta la nuova squadra della giunta lombarda. (Rem)