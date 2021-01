Droga: viola divieto spostamento tra regioni e viene trovata con un etto di eroina, arrestata pluripregiudicata 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pluripregiudicata italiana di 34 anni è stata arrestata per spaccio dalla Polizia ferroviaria alla stazione di Rogoredo per essere stata trovata in possesso di cento grammi di eroina. I poliziotti hanno notato la donna che, in atteggiamento sospetto, alla vista degli uomini in divisa, ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Fermata e controllata dagli agenti, è risultata risiedere fuori la Lombardia ed era a Milano senza un valido motivo, pertanto è stata sanzionata per violazione alle norme di contenimento sanitario. Sottoposta poi a perquisizione è stata trovata con la droga. (com)