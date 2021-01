Pakistan: condannato per finanziamento terrorismo Lakhvi, sospettato per attentati Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale antiterrorismo di Lahore, in Pakistan, ha inflitto oggi a Zakiur Rehman Lakhvi, un comandante dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let), tre condanne a cinque anni di carcere, da scontare simultaneamente, per finanziamento del terrorismo e una multa di 300 mila rupie (1.532 euro). Lo riferisce il quotidiano “Dawn”. Lakhvi è stato arrestato il 2 gennaio dal Dipartimento antiterrorismo del Punjab e accusato ai sensi di tre sezioni della legge Anti-Terrorism Act. Insieme a lui è stato accusato per complicità Abu Anas Mohsin, di cui la corte ha ordinato l’arresto. Lakhvi sconterà la pena nella prigione di Adiala. Lashkar-e-Taiba è un’organizzazione bandita da India, Usa, Regno Unito, Unione europea, Russia e Australia. Tra l’altro è sospettata di essere coinvolta negli attentati di Mumbai del 26 novembre del 2008, quando furono lanciati attacchi simultanei in una decina di luoghi della città. Furono colpiti la stazione ferroviaria Chhatrapati Shivaji Terminus, il Leopold Café, gli alberghi Taj Mahal Palace & Tower e Oberoi Trident, il Teatro metropolitano, l’Ospedale Cama, la Nariman House. Nelle esplosioni delle autobombe e nelle sparatorie furono uccise 166 persone e più di 300 rimasero ferite. Let è accusata in India anche di essere responsabile dell’attentato al Parlamento indiano del 2001, con nove vittime e cinque terroristi uccisi. (segue) (Inn)