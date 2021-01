Pakistan: condannato per finanziamento terrorismo Lakhvi, sospettato per attentati Mumbai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Tribunale antiterrorismo di Gujranwala ha emesso un mandato di arresto per Masood Azhar, fondatore dell’organizzazione Jaish-e-Mohammad (Jem), designato come terrorista globale dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Jaish-e-Mohammed, a sua volta già designata come organizzazione terroristica, è coinvolta, insieme a Lashkar-e-Taiba, nell’attentato contro il parlamento indiano del 13 dicembre 2001, dopo il quale Azhar è stato detenuto per circa un anno dalle autorità pakistane; non sono mai state formalizzate accuse nei suoi confronti e alla fine l’Alta corte di Lahore ha messo fine alla detenzione. A Jem sono attribuiti anche gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008 e quello alla base aerea indiana di Pathankot del 2 gennaio 2016. (Inn)