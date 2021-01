Speciale difesa: Algeri, esercito scopre deposito di armi di gruppi terroristici a Tizi Ouzou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito dell’Algeria ha scoperto nella regione di Tizi Ouzou (a est della capitale Algeri) un arsenale da guerra, sulla base di informazioni fornite da Abu al Dahdah, un terrorista arrestato recentemente nel Paese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa nazionale di Algeri. All’interno di rifugi appartenenti a un gruppo terroristico, le forze armate algerine hanno scoperto un sistema missilistico anti-aereo Strela-M2, un missile dello stesso tipo e cinque batterie speciali per i sistemi in questione. Nel rifugio è stato scoperto anche un mortaio da 60 millimetri, insieme a dieci proiettili e cinque corpi di razzo per proiettili, e quattro fucili kalashnikov. Fra le altre armi ritrovate nel rifugio, si segnalano quattro razzi per lanciarazzi di tipo Rpg-7, cinque ordigni esplosivi artigianali, una cintura esplosiva, cinque caricatori per munizioni e 39 telefoni cellulari attrezzati con esplosivi artigianali. Oltre a ciò, i militari algerini hanno recuperato 304 proiettili di vario calibro, quattro computer portatili, varie attrezzature informatiche, materiale esplosivo, vestiti, derrate alimentari, medicine e altri oggetti. Secondo il ministero della Difesa, l’operazione è stata resa possibile grazie a informazioni ottenute dopo l’arresto di Rizkan Ahsan, noto come Abou al Dahdah, avvenuto lo scorso 16 dicembre 2020 nella regione di Jijel, nell’est del Paese. Lo scorso 28 dicembre, grazie ad Al Dahdah, le forze armate erano già riuscite a distrurre cinque nascondigli di terroristi nella regione di Jijel e di recuperare una somma pari a 80.000 euro, pagata ai terroristi come primo versamento di un riscatto. (Ala)