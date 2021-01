Speciale difesa: Libano, caschi blu italiani donano sistemi di videolaringoscopia a ospedali locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I macchinari sono stati consegnati nel corso di simboliche cerimonie organizzate in spazi aperti nel rispetto delle misure anti-Covid, alla quale hanno preso parte il comandante del contingente italiano in Libano, generale Andrea Di Stasio, il sindaco e presidente dell'Unione delle municipalità di Tiro, Hassan Dbouke, e personale sanitario degli ospedali governativi delle tre municipalità. "La donazione, interamente finanziata con fondi del ministero della Difesa italiano e di fondamentale rilevanza in questo momento storico, rientra nell'ambito dei progetti di cooperazione civile-militare promossi e finalizzati dal contingente italiano nonostante il Covid-19, per garantire l'assistenza alla popolazione nella lotta al virus, che ancora ieri, in tutto il paese, ha fatto registrare migliaia di nuovi casi di positività e numerosi decessi", conclude il comunicato. (Com)