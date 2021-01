Speciale difesa: Spagna, Indra prima azienda a certificare massima qualità sistemi secondo modello Cmmi 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, una delle principali società di tecnologia e consulenza a livello globale spagnole, è diventata la prima azienda al mondo del mercato della Difesa e del Traffico Aereo ad omologare la massima qualità dei propri sistemi secondo la nuova versione 2 del modello Cmmi 5, un approccio al miglioramento dei processi il cui obiettivo è di aiutare un'organizzazione a migliorare le sue prestazioni. Secondo quanto riferito da Indra in una nota, questo modello consente miglioramenti a due cifre in aree chiave come la produttività, la velocità di sviluppo del software e la qualità del prodotto, oltre a ridurre le duplicazioni e gli errori. In questo modo, Indra rinnova con una versione più aggiornata e impegnativa l'accreditamento Cmmi 5 che aveva già avuto per lo sviluppo dei sistemi di traffico aereo e delle soluzioni del Centro di eccellenza di sicurezza di León. Durante questo processo, Indra ha ottimizzato gli strumenti che supportano l'intero ciclo di vita dei sistemi e dei prodotti, dalla stima e gestione dell'ambito del progetto, allo sviluppo e alla verifica dei requisiti, fino alla loro consegna. Ciò facilita notevolmente la gestione di soluzioni avanzate sviluppate per l'alleanza iTEC (Interoperability Through European Collaboration) e per i clienti che hanno il sistema Indra Air Automation, precedentemente noto come Aircon, in tutto il mondo. (Spm)