Speciale difesa: Iveco, il ministero della Difesa valuta l'applicazione del Golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa segue con attenzione gli sviluppi dei preliminari contatti in corso sull’operazione di cessione della società Iveco, di cui sono comparse notizie sui giornali. Secondo quanto apprende Agenzia Nova da fonti del ministero l’attenzione è rivolta in particolare agli aspetti di un eventuale coinvolgimento del settore che produce o che ha riflessi anche sulle tecnologie e mezzi di interesse della Difesa italiana, con relativi risvolti sul piano della sicurezza nazionale che potrebbero comportare valutazioni in ordine all’applicazione del Golden power. (Rin)