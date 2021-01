Speciale difesa: Libano, deputato, negoziati per confini marittimi con Israele non avranno luogo altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un recente incontro fra il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, i ministri uscenti della Difesa e degli Esteri, rispettivamente Zeina Akar e Charbel Wehbi, e il capo della delegazione libanese ai negoziati con Israele per la demarcazione dei confini marittimi, generale Bassam Yassine, ha avuto soltanto natura “preparatoria”. Lo ha dichiarato alla rivista “Al Anbaa”, legata al Partito socialista progressista, il deputato libanese Yassine Jaber, secondo cui “quel che è importante è che abbiamo riportato i negoziati a Naqoura, dopo che hanno cercato di trasferirli a Ginevra o a Parigi”. “E’ una buona cosa che abbiamo mantenuto i negoziati a Naqoura, è necessario per consentire al comitato militare di prendersi il proprio tempo per preparare i dossier”, ha proseguito Jaber. I negoziati fra Beirut e lo Stato ebraico per la demarcazione dei confini marittimi, avviati lo scorso ottobre, sono in stallo dai primi di dicembre, dopo che Israele ha accusato il Libano di “incoerenza”. (Res)