- Due persone sono state uccise in Libano dall’esplosione di una mina sulle alture di Ain Kfarzabad, nella catena montuosa dell’Anti-Libano, nell’est del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Le squadre di soccorso della Difesa civile e della Croce rossa libanese si sono recate sul posto per recuperare i corpi. Non sono noti ulteriori dettagli sull’incidente. (Res)