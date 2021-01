© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le spese effettive per la difesa della Germania sono aumentate a 46,1 miliardi di euro. L'esborso è stato di circa 450 milioni di euro superiore all'obiettivo previsto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si è registrato un netto incremento degli investimenti per gli armamenti, aumentati a 9,5 miliardi di euro, ossia del 32 per cento su base annua. (Geb)