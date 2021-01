Lombardia: Perego (FI), auguri a Letizia Moratti e a tutti gli assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Letizia Moratti a vicepresidente ed assessore al welfare di Regione Lombardia è una bella notizia per i cittadini lombardi. Nel ringraziare Giulio Gallera per lo straordinario lavoro profuso durante l'emergenza voglio augurare a Letizia Moratti e a tutti gli assessori e sottosegretari nominati buon lavoro, confidando che la ripartenza della Lombardia sia da traino per tutta l'Italia". Lo dichiara in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia, commentando la nomina di letizia Moratti come vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia(Com)