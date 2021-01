Francia: Louvre, nel 2020 calo del 72 per cento dei visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il museo parigino del Louvre ha registrato un calo del 72 per cento delle visite su base annua, con una conseguente perdita di 90 milioni di euro. Lo ha annunciato la direzione del museo. Alla base di questo crollo c'è la crisi del coronavirus e le conseguenti restrizioni, che hanno costretto il complesso a rimanere chiuso per sei mesi. In totale i visitatori sono stati 2,7 milioni, contro i 9,6 milioni dell'anno precedente e i 10,2 milioni del 2018, record assoluto del Louvre.(Frp)