Recovery: Mulè (FI), riforma fisco, burocrazia e giustizia insieme a interventi settoriali

- "Con il Recovery Plan c'è un problema di messa a terra dei progetti. Se non si ragiona con la testa mettendo a fuoco il futuro l'Europa non sgancerà un centesimo: dovrà infatti verificare la genuinità del cronoprogramma e l'avvio delle riforme che ci chiede per farci accedere al Recovery. Per questo, Forza Italia ritiene che prima di ogni cosa sia essenziale riformare in profondità fisco, burocrazia e giustizia e contemporaneamente avviare gli interventi specifici e settoriali per ogni capitolo di spesa, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina per finire con il piano natalità". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Fi e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo ad Agorà. "Se si vogliono davvero gettare le basi di una ripartenza economica si deve pensare al Recovery Plan come un'opportunità unica ma legata strettamente agli altri aiuti che mette in campo l'Europa - Mes, Sure, Bei, React Eu, etc..- : così, conti alla mano, si potranno usare centinaia di miliardi per investimenti strutturali, con la partecipazione fondamentale delle energie dei privati, in modo da accendere la luce dello sviluppo e della crescita in un Paese mortificato da chi vuole invece la "decrescita felice", conclude l'esponente azzurro.(Rin)