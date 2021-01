Roma: ruba cellulare a bordo di un autobus e scappa, arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenta di rubare un cellulare a bordo di un autobus. E' successo in via Rocca Cencia a Roma, dove la polizia di Stato ha fermato e arrestato un cittadino romeno di 19 anni. Secondo quanto ricostruito, il malvivente mentre si trovava a bordo di un bus, ha rubato il cellulare della vittima minacciandola, dopodiché l'ha colpito più volte al volto tentando di dileguarsi a piedi su via di Rocca Cencia, dove è stato bloccato dai poliziotti. Il 19enne che è stato trovato anche in possesso di hashish, è stato arrestato e dovrà rispondere di tentata rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.(Rer)