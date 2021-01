Roma 2021: Lozzi, subito competenze ordinarie a municipi e rilancio turismo, cultura e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monica Lozzi, candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, traccia un quadro del suo programma per la città in un’intervista ad Agenzia Nova. La prima azione da cui dovrà partire il prossimo sindaco di Roma, secondo Lozzi, è quella di decentrare le competenze ordinarie dall’amministrazione capitolina ai municipi. “Un sindaco a Roma nei primi cento giorni non fa nulla – spiega Lozzi -, sono tempi estremamente ridotti per portare a casa qualsiasi risultato. Sia se le amministrative si terranno a maggio, sia se si terranno a ottobre, il primo impegno comunque è quello del bilancio previsionale per l'anno successivo. È importante poi lavorare subito sul decentramento amministrativo, ci sono alcuni argomenti come la manutenzione del verde pubblico, del patrimonio scolastico e dell’edilizia residenziale pubblica o delle strade che, in via sperimentale, possono essere decentrati nei primi sei mesi di consiliatura”. Un processo che servirà, secondo Lozzi, a permettere all’amministrazione centrale di concentrarsi sui due appuntamenti attesi: il Giubileo 2025 ed Expo 2030. (segue) (Rer)