Roma 2021: Lozzi, subito competenze ordinarie a municipi e rilancio turismo, cultura e commercio (2)

- “Per Expo 2030 – aggiunge Lozzi – Roma ha presentato la candidatura, incrociamo le dita e speriamo che la Capitale venga scelta per ospitarlo. Per il Giubileo a oggi sono stati individuati dall'amministrazione, almeno ce lo auguriamo, i progetti fondamentali per migliorare la mobilità in città che è ciò che crea più problemi ai turisti, ma è necessario riorganizzare amministrativamente Roma Capitale. Bisogna scaricare l'amministrazione centrale da competenze che possono essere gestite direttamente dai municipi, in modo da permetterle di concentrarsi sulla gestione dei fondi che arriveranno sia per il Giubileo, sia eventualmente come ci auguriamo per Expo”. (segue) (Rer)