Roma 2021: Lozzi, subito competenze ordinarie a municipi e rilancio turismo, cultura e commercio (3)

- Accanto a questo il prossimo sindaco della Capitale dovrà guidare la fuoriuscita della città dalla crisi economica generata dalla pandemia. “Bisognerà ripartire dai settori più colpiti: turismo, cultura e attività produttive – sottolinea Lozzi –. La crisi in questi settori era iniziata già da anni ma è stata determinante con il Covid. Su Roma non sono mai state fatte politiche per andare a migliorare la qualità dei turisti in arrivo o dell'offerta turistica. I turisti a Roma non si fermano per più di due giorni, percepiscono la città come sporca, degradata e insicura. Visitano solo il centro e talvolta finiscono nella rete dell'abusivismo ricettivo, dei B&b non regolari. Bisogna valorizzare il patrimonio storico che abbiamo, anche nelle periferie”. (segue) (Rer)