Roma 2021: Lozzi, subito competenze ordinarie a municipi e rilancio turismo, cultura e commercio (4)

- “Va messa in piedi una task force per combattere l'abusivismo ricettivo – prosegue la candidata di Revoluzione civica -, penso a un gruppo di polizia locale dedicato a questo tipo di controlli. E poi si devono creare offerte per i turisti, percorsi di cicloturismo o enogastronomici. Si può intervenire a migliorare il decoro, pulire la città e intervenire sul fenomeno del ‘barbonismo’ che in alcune aree, come la stazione Termini, è molto forte. Poi c'è il mondo della cultura, strettamente correlato. Bisogna mettere a sistema e valorizzare tutte le associazioni che sul territorio si occupano di teatro, musica e fanno cultura: creare un canale di comunicazione istituzionale che informa sull'offerta presente in città. Tutto questo è già importante per il rilancio delle attività produttive per cui, però, servirebbero anche investimenti a livello nazionale. Roma Capitale intanto – precisa Lozzi – può intervenire sulla burocrazia, oggi c'è la percezione di un'amministrazione complessa e assente, intervenire sullo snellimento della burocrazia già darebbe una grande mano”. (segue) (Rer)