Roma 2021: Lozzi, subito competenze ordinarie a municipi e rilancio turismo, cultura e commercio (5)

- Infine altro tema “che è essenziale nel nostro programma – chiarisce la candidata di Revoluzione civica – è il ricongiungimento del centro con le periferie. Il nostro territorio (il Municipio VII, ndr) è un po' lo specchio di Roma, va dal centro alla periferia. Io sono nata, cresciuta e vissuta in periferia. Conosco le difficoltà nell'accesso ai servizi, che spesso mancano, ma anche le difficoltà sulle opportunità di vita che si prospettano. Valorizzare le periferie significa creare delle micro-città autosufficienti, con i servizi essenziali, spazi per la cultura, una piazza per il ritrovo, il parco attrezzato: quello che abbiamo fatto nel Municipio VII. Molto importante è lavorare sul trasporto pubblico – ha concluso –, oggi le periferie sono collegate verso il centro ma manca il trasporto circolare verso gli altri quartieri, bisogna intervenire sulla mobilità da questo punto di vista per evitare che si creino micro-città isolate”. (Rer)