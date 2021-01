Rifiuti: Lozzi, Roma dipende ancora dai 2 Tmb di Cerroni, questione non gestita in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rifiuti a Roma “in questi cinque anni non sono stati gestiti. Il problema fondamentale nella Capitale è la carenza di impianti, dipendiamo ancora dai due Tmb di Cerroni: questo la dice lunga su come sono stati gestiti i rifiuti in questi anni”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. “Programmare l'impiantistica di Ama richiede tempi lunghi. Ci vogliono tra i 5 e i 7 anni – ha aggiunto –. Si deve lavorare sulla riduzione dell'indifferenziata, possiamo promuovere politiche importanti di differenziazione e non sempre il porta a porta spinto è il meccanismo più funzionale. È importante far partecipare attivamente i cittadini facendo loro capire che una maggiore differenziata si traduce in risparmio sulla tariffa Tari. Si può ragionare – ha concluso – su compostiere di comunità e domestiche per l'umido, mini isole ecologiche per evitare i cassonetti stradali, coinvolgendo in maniera attiva la cittadinanza”.(Rer)