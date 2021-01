Roma 2021: Lozzi, a Raggi dico problema non è poteri e fondi ma capacità di gestirli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei ricordare alla sindaca Raggi che il problema a Roma non sono solo i poteri e i fondi maggiori, ma anche la capacità di gestirli: quindi viaggiano in sincronia la riforma dei poteri di Roma Capitale e il decentramento amministrativo”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. “Bisogna capire bene chi fa cosa, pensare a Roma come Regione e non come Comune è fondamentale – ha aggiunto –, se però abbiamo più poteri e più fondi, ma non abbiamo gestito bene le competenze, rischiamo di non riuscire a mettere in uso i fondi come avvenuto negli ultimi cinque anni in cui sono stati restituiti 300-350 milioni di euro di opere non portate a termine”.(Rer)