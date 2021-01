M5s: Lozzi, Raggi ha scelto di essere sola e contornarsi di pochi e neanche capaci su Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, “lamenta di essere stata lasciata sola, ma è stata una sua scelta essere sola. Aveva 29 consiglieri capitolini e 12 presidenti di municipio che volentieri avrebbero fatto squadra con lei, sostenendola anche nei momenti più difficili ma lei ha scelto di rimanere sola, di contornarsi di poche persone che non sono in grado nemmeno di far politica per Roma Capitale, secondo me, e questo ha definito la rottura tra me e la sindaca”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. Nei primi anni, subito dopo l’elezione, “a livello istituzionale, facendo parte anche dello stesso schieramento, c'è stata la massima collaborazione mia e della mia squadra con la sindaca per portare a termine il programma elettorale – ha aggiunto –. Speravamo tutti in una collaborazione stretta tra Roma Capitale e i Municipi per portare a termine il programma in una visione di città da qui a dieci o quindici anni. La sindaca, invece, nel tempo si è allontanata”.(Rer)