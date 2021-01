Sardegna: allarme del Pd, stop ai piani di cura dei pazienti cronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità sarda alle prese con la pandemia non garantisce un'assistenza adeguata a migliaia di pazienti alle prese con malattie croniche. La pensa così Rossella Pinna, consigliere regionale del Pd, che esprime "grande preoccupazione per la confusione gestionale e organizzativa della sanità sarda". "In questo momento – scrive Pinna in una nota - in cui l'emergenza coronavirus non accenna ancora a diminuire di intensità, ci preoccupa che le patologie croniche che dovrebbero essere comunque oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione regionale, siano invece trascurate". Un'emergenza che riguarda pazienti diabetici, oncologici, nefropatici e i soggetti fragili per invalidità e disabilità. (segue) (Rsc)