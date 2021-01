Sardegna: allarme del Pd, stop ai piani di cura dei pazienti cronici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante abbiamo segnalato nelle scorse settimane all'assessore alla Sanità la necessità di provvedere alla proroga dei protocolli terapeutici - spiega l'esponente del Pd - a tutt'oggi la delibera che dovrebbe prorogarlo (la numero 65/32 del 23 dicembre 2020) non è ancora scaricabile dal sito e, cosa più grave, non risultano circolari in merito né altri indirizzi alle farmacie territoriali. Ci giungono, invece, i rilievi allarmati delle associazioni dei pazienti diabetici che evidenziano le gravi criticità che i malati stanno vivendo in questa prima settimana di gennaio nel rivolgersi alle farmacie di tutta l'Isola".Per Rossella Pinna il nodo è "il mancato rinnovo dei piani terapeutici e di conseguenza la mancata consegna di farmaci salvavita per il diabete e le altre patologie croniche, dei dispositivi medici come i sensori per la glicemia e i materiali di consumo per i microinfusori, i presidi dell'assistenza integrativa e protesica, le esenzioni per patologie e reddito". (Rsc)