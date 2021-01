M5s: Lozzi, a Roma ha perso territori e Raggi ha dovuto nominare delegata a periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle a Roma “ha perso la forza, ha perso i territori, non è stato in grado di tenersi i territori. Il solo fatto che la sindaca a sei mesi dalle elezioni è costretta ad assumere una delegata alle periferie fa capire quanto il Movimento romano non sia radicato nei territori”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. “Nelle periferie ci dovevano stare gli attivisti, i presidenti e consiglieri dei municipi e i rappresentanti dell'Assemblea capitolina – ha aggiunto –. Così non è stato ed è un fallimento”. Lozzi è poi tornata sulle motivazioni che l’hanno portata a lasciare il Movimento 5 stelle. (segue) (Rer)