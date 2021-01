Roma 2021: Lozzi, M5s integrato in assetto politico delude, a città serve lista civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monica Lozzi, candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, in un’intervista ad Agenzia Nova, ha spiegato le motivazioni per cui ha scelto di lasciare il Movimento 5 stelle e correre con una lista civica. “Sono profondamente convinta che su Roma si debba correre con una lista civica – ha detto Lozzi –, perché i partiti a livello nazionale sono sempre troppo distratti da giochi politici. Il M5s” a oggi “è perfettamente integrato nell'assetto politico. Sono delusa, non perché io abbia qualcosa contro l'organizzazione di un partito, una delle carenze del M5s è stata proprio la mancanza di organizzazione, il problema è che i partiti hanno fallito perché al loro interno quelli che hanno agito in modo scorretto non sono stati fermati da coloro che perseguivano la politica in maniera corretta, per logiche di partito, e nel M5s sta avvenendo la stessa cosa. Se noi parliamo di trasparenza – ha sottolineato Lozzi – dobbiamo essere sempre trasparenti e onesti, anche quando questo va a nostro discapito”. (segue) (Rer)