Roma 2021: Lozzi, M5s integrato in assetto politico delude, a città serve lista civica (2)

- Lozzi esclude ogni ipotesi di convergere in coalizione. “Vado da sola – afferma perentoria –, i partiti sono fallimentari” e poi conclude: “Sto lavorando alla lista per i municipi e sul programma comunale e municipale. Abbiamo già più di 300 persone e cittadini che fanno politica o associazionismo di quartiere, persone singole che tengono ai territori. L'obiettivo è una lista comunale e una per ogni municipio di Revoluzione civica, stiamo anche lavorando a una lista giovani che includa i ragazzi tra i 18 e i 30 anni e che predisporranno un programma per i giovani a livello cittadino”. (Rer)