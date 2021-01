Covid: finta figlia chiede soldi per vaccino, truffata anziana a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque mila euro per far fronte a delle spese legali legati alla vaccinazione contro il Covid-19. Con questo pretesto una coppia di donne è riuscita a truffare ieri pomeriggio a Milano un'anziana di 77 anni residente in zona Gallaratese. Poco prima delle 13 la vittima ha ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per la figlia. Tuttavia, la signora non aveva in casa la somma richiesta e ha consegnato a un complice della 'telefonista', che si è presentata a casa sua, una busta con circa 2000 euro e vari gioielli. Solo una volta rientrata nel suo appartamento la 77enne ha realizzato che qualcosa non quadrava e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che però hanno potuto solo raccogliere la testimonianza della vittima. In corso le indagini. (Rem)