Roma 2021: Lozzi, Raggi non ha visione di Capitale né capacità per gestire squadra

- Nel commentare i candidati in campo per le elezioni amministrative a Roma “sulla sindaca Raggi non mi dilungo perché uscendo dal M5s è palese che io non condivida il suo modo di gestione della Capitale, sicuramente Raggi non ha una visione di Capitale, né la capacità di gestire una squadra”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. “Roma non si governa da singoli ma con una squadra”, ha concluso.(Rer)