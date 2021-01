Recovery: Crippa (M5s), spendere bene e presto fondi, noi con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ci si concentra su prese di posizione politiche si è distanti dal sentire dei cittadini e dalle loro esigenze. Una crisi, in questo momento difficile, cosa porterebbe agli italiani? Nulla. Dobbiamo concentrarci, invece, sul Recovery fund, i cui stanziamenti che spettano all'Italia devono essere spesi presto e bene". E quanto ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, nel corso del suo intervento ad "Agorà", in onda su Rai Tre. "E' importante, quindi, a tal fine, programmare immediatamente – ha proseguito Crippa – le modalità con le quali il nostro Paese intende spendere questi ingenti fondi". "Il Movimento 5 Stelle sostiene il presidente Conte e, se ci sono diverse vedute sull'uso del Recovery fund, non si deve arrivare a minacciare una crisi, ma si discute apertamente e si risolvono le differenti vedute attorno ad un tavolo", ha concluso. (Rin)