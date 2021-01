© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, “a oggi non ho ben capito qual è la sua proposta, sto vedendo un elenco di cose che secondo lui non vanno e che sarebbero fallite, o di cose che vanno fatte ma non ho capito come vorrà farle”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi.(Rer)