Roma 2021: Lozzi, Bernaudo vuole privatizzare tutto, Sgarbi ok solo per giro ai musei capitolini

- Sui candidati a sindaco di Roma in area di centrodestra, Andrea Bernaudo per Liberisti italiani e Vittorio Sgarbi per Rinascimento, la candidata a sindaca per Revoluzione civica, Monica Lozzi, in un’intervista ad Agenzia Nova spiega: “Bernaudo vuole privatizzare i servizi pubblici e secondo me come meccanismo non funziona, Atac in parte è già privatizzata nel Tpl ed è la parte peggiore di Atac, il servizio giardini capitolino è stato esternalizzato come quello Oepa ed entrambi sono un fallimento, la questione non è privatizzare ma far funzionare il pubblico”. E su Sgarbi conclude: “Con lui mi farei solo una passeggiata ai musei capitolini e non altro”.(Rer)